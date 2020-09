Fotode autor, Los Angeleses elav Alex Prager on self-made woman, kes alustas nüüdseks juba üle maailma tunnustatud kunstnikukarjääri kunstiõpinguteta, nullist.

"Liikumine ja emotsioonid, mida püüdsin alati oma fotodel väljendada, said filmi kaudu hoopis rohkem võimalusi. Visuaalse liikuva külje juurde tuli ka heli. Ja kui pärast filmitegemist taas fotograafiaga tegelema hakkasin, nägin sedagi uue pilguga. Ma ei usu, et oleksin suutnud filmideta anda fotodele sellist emotsionaalsust," räägib ta oma loometeest.