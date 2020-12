Uue Kunsti Muuseum kaebas Pärnu linna kohtusse

Pärnu linnavolikogu tunnistas 12. novembril kehtetuks oma kolme aasta taguse otsuse, millega anti 25 aastaks Uue Kunsti Muuseumi (UKM) kasutusse kesklinnas asuvad kinnistud, kuhu on kavandatud kunstisadama peahoone ja paviljonide ehitamine. Ilma maata neid aga rajada ei saa. Nii nõuabki UKM Pärnu linnavolikogu otsuse tühistamist, kirjutab ERR.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles, et neil on kavas UKM-iga kohtus vaielda, mitte kompromissile minna. Ka pole neil kavas esitada volikogule uut eelnõud, millega kõne all olevad kinnistud siiski UKM-ile kasutusse läheksid.