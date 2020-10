Uue perioodi arengukava annab aluse kultuuripoliitika elluviimisele

Elu teeb korrektiive. Vahepeal valmis riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu, mis on saadetud edasi Riigikogule. Samuti tehti muudatusi riigi strateegilise planeerimise üldisel korraldamisel, mis paneb Kultuuriministeeriumile ülesande enam mitte koostada põhialuste dokument, vaid kultuuri valdkondliku arengukava, mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Ka valitsuse tasemel arengukava esitatakse Riigikogule arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute esitamiseks. Seega ei peaks väga muretsema, et kaasatavate ring kitseneb. Vastupidi, dokumendi konkreetsusaste suureneb ja kaasamine valdkondades laieneb.

Mõlemad variandid on iseenesest head. Kui põhialused kirjeldaks kultuurivaldkonna pikaajalist visiooni, üldisi suundi ja vajadusi, annaks kätte laiema pildi, siis arengukava on märksa konkreetsem. See on otseselt seotud iga-aastase kultuurieelarve planeerimisega. Koostatavas arengukavas on konkreetsed sihid, eesmärgid ja mõõdikud, mis on seotud riigieelarve ressurssidega. Sihttasemed ja mõõdikud võimaldavad hiljem selgemalt hinnata seatud eesmärkideni jõudmist.