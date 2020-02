Uues Akadeemias: artiklid, mis ilmusid ajalehtede veergudel 1940. aasta veebruaris

Autor järeldab nende tähelepanekute põhjal, et kõhklev kõneviis on kõneviis, milles midagi otsesõnu ei väideta, vaid väidetakse, et võiks midagi väita. Selline kõneviis aga on vastunäidustatud teaduslikus diskursuses, milles osalemiseks on kombeks kasutada kindlat kõneviisi, sest üksnes kindla kandejõuga väidet on võimalik vaidlustada — ning just oma vaidlustatavuse kaudu lõimib väide laiemasse teaduslikku protsessi ning muudab teksti teaduslikult kommunikeeritavaks, avatuks, funktsionaalseks. Tuvastades kõhkleva kõneviisi juurdumise lätted 1990. aastatel Tartu Ülikoolis omandatud kirjandushariduses, leiab autor lõpuks, et just kõhkleva kõneviisi kasutamine on kirjanduse teaduslikul käsitlemisel hädavajalik, kuna see on kooskõlas kirjanduse enese loomuldasa tingliku ja ambivalentse olemusega. Kui rääkida kirjandusest üksnes kindlas kõneviisis, räägitakse ühtlasi vaesestavalt mööda kirjanduse ontoloogilistest põhialustest.

Teatav humanitaarteadusliku kriitilise vaimu vorm on suundunud eksiteele, nendib Bruno Latour (tlk Silver Rattasepp) ja väidab, et kriitilist meelt, kui ta tahab end elustada ja olla jälle asjakohane, tuleb leida kangekaelselt realistliku hoiaku viljelemisest, ent realismist, mis tegeleb asjadega, mida ta nimetab hooleasjadeks [matters of concern], mitte tõsiasjadega. Oma arutluskäigus uue kirjeldusliku tööriista otsinguil leiab Latour lähtekohti Heideggeri ja Whiteheadi mõttekäikudest. Ühest küljest paistab lahendus selles paljulubavas sõnas kogunemine, mille Heidegger võttis kasutusele seletamaks „asja asjasust“. Teisest küljest on abiks Whiteheadi termin ühiskonnad, mida viimane kasutas kirjeldamaks „tegelikke juhtumeid“ ja mis on tema sõna Latouri hooleasjadele. See on küllalt lähedane sõnale ühendus, mida autor on alati kasutanud teaduse ja tehnoloogia objektide kirjeldamiseks. Niiviisi esitatud lähtekohad võimaldavad mahakäinud kriitikast täiesti erinevat hoiakut selleks, et antropoloogia, filosoofia, metafüüsika, ajaloo, sotsioloogia vahenditega käima panna paljutahkne uurimine leidmaks, kui palju osalisi on kogutud asja, panemaks teda eksisteerima ja oma eksistentsi alal hoidma. Ja mis puutub kriitikusse, siis ei ole tema see, kes ümber lükkab, vaid see, kes kokku seab. Kriitik ei ole see, kes tõmbab vaiba naiivsete uskujate jalge alt, vaid see, kes pakub osalejatele areene, kus koguneda. Kriitik ei ole see, kes on vaheldumisi, kuidas juhtub, antifetišist või positivist, just nagu Goya joonistatud purjus ikonoklast, vaid see, kelle jaoks millegi konstrueeritus tähendab, et see on habras ja vajab järelikult suurt hoolt ja ettevaatust.