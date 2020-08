Uues akadeemias: Karl Ernst von Baerist ning materialismi- ja darvinismitülist

Laurits Leedjärv tutvustab tähevaatlustega kaasnenud probleeme. Kui 1990. aasta aprillis sai Hubble’i kosmoseteleskoop (HST) lõpuks orbiidile viidud, selgus, et teleskoobi hüperboolse kujuga peapeegel on valesti lihvitud. See töödeldi liiga lamedaks, mistõttu pildid jäid uduseks. Tehti kindlaks, et üks pisike element oli paigutatud õigest asukohast 1,3 millimeetrit tahapoole. Viga õnnestus parandada esimese teeninduslennuga 1993. aasta detsembris. Euroopa Lõunaobservatooriumi (ESO) väga edukaks kujunenud ajalooski on mõned tumedad laigud, näiteks riigipööre ja sõjaväehunta võimuletulek Tšiilis 1973. aastal ning samuti liiga lamedaks lihvitud 3,5-meetrise teleskoobi peegel. Kõige suuremad raskused on olnud Väga Suure Teleskoobi (VLT) ehitusega Paranali mäele Atacama kõrbes. Selle käigus ilmus välja väidetava maaomaniku pärija, kes nõudis mäge tagasi või kompensatsiooni. Siiski õnnestus diplomaatilise kõrgpilotaažiga kõik klaarida ning praegu särab neljast 8,2-meetrisest peeglist koosnev VLT Paranalil tõelise kõrgtehnoloogilise kalliskivina.

Nüüd kavatsevad ameeriklased paigutada põhjapoolkera taeva uurimiseks 30-meetrise hiigelteleskoobi (TMT) Hawaii saarele Mauna Kea tippu, aga see on esile kutsunud Hawaii põliselanike vastuseisu, mis praegu näib ületamatuna. Kuigi Mauna Keal on juba tosinkond teleskoopi, ei taheta, et sinna üks eriti suur veel juurde tuleks. 2015. ja 2019. aastal tehti katset TMT ehitusega Mauna Keal alustada, kuid põlisrahvast protestijad nurjasid need mõlemal korral. 2020. aastal on olukord ummikseisus. Alternatiivina on saadud esialgne kokkulepe TMT ehitamiseks La Palma saarele Kanaari saarestikus, kuid ka seal on keskkonnaaktivistid juba vastuseisu ilmutanud.