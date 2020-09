Uues Akadeemias: uuring inimeste hinnagutest koroonapiirangutesse, humanitaaria olukord Eestis

Uku Tooming on tõlkinud Timothy Williamsoni teose Teadmine ja selle piirid esimese peatüki „Vaimuseisund“. Vaimuseisund on subjekti mentaalne seisund. Paradigmaatiliste mentaalsete seisundite hulka kuuluvad armastus, vihkamine, nauding ja valu. Nende hulka kuuluvad ka hoiakud propositsioonide suhtes: uskumine, et miski on niiviisi, ettekujutamine, et lood on nii, lootmine või kartmine, et on nii, huvi tundmine, kas lood on nõnda, kavatsemine või tahtmine, et läheks nii. On ka võimalik teada, et miski on niiviisi. Kui p on propositsioon, ei mõista me p teadmist mitte pelgalt kui p-ga tuttav olemist, vaid teadmist, et miski on niiviisi; ja miski on niiviisi parajasti siis, kui p on tõene. Teadmine on tolles tähenduses faktiivne hoiak; keegi teab, et p, ainult siis, kui p on tõene, kuigi propositsiooniga p on võimalik tuttav olla isegi siis, kui p on väär. Kui hoiakud on relatsioonid subjektide ja propositsioonide vahel, siis siinseks väiteks on, et teadmine ise on selline vaimne relatsioon, nii et iga propositsiooni p korral on selle relatsiooni olemasolu p suhtes vaimuseisund. Mingi vaimuseisundi S puhul on S-is olemine seega p teadmiseks tarvilik ja piisav. Williamson lühendab seda väidet öeldes, et teadmine on vaimuseisund. See ja järgnev peatükk eemaldavad mõned oletatavad erinevused teadmise ja mittefaktiivsete hoiakute vahel, mille kohta võidakse arvata, et nad ei lase teadmist vaimuseisundiks pidada. Need eeldatud erinevused puudutavad konstitutiivset keskkonnast sõltumist, esimese isiku ligipääsu ja põhjuslikku mõjusust. Kõigil neil juhtudel lahustuvad need erinevused lähema uurimise järel.