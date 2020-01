„Uus paavst” on pealiskaudne kujutlus Vatikanist, mille päästab aristokraat Malkovich

Kääbus-abtiss, kes pahvib hiigelsuurt sigarit, või geikardinalid, kes kahistavad oma punast ametirüüd, paistavad just niisugused, nagu oleme sellest jamast arvanud juba „Viimse reliikvia” linastusest saati. Meile näidatakse just sellist Vatikani, millest meil on mugav mõelda: seksuaal- ja finantskriisides vaevlevat suletud unelmateriiki, kus barokkstiilis magamistubades tarvitatakse narkootikume ning Bentleydes põrutatakse kooripoisse ja koolitüdrukuid.

Mõnes mõttes võib „Uuest paavstist” leida päris palju sarnasusi teise praegu laineid lööva linaeosega, Taika Waititi fantastilise koguperekomöödiaga „Jänespüks Jojo”. Vastab ju seegi film päris täpselt kinno tulija ootustele. Nii nagu „Uues paavstis” koosneb katoliiklik maailm patte täis topitud klounidest, on ka kõik selle lastefilmi fritsud üdini primitiivsed.

Mõlemas filmis naerdakse ohtralt ka geimaailma üle. Ilmselt see on siis nüüd lubatud.

Keerulisi teemasid üritatakse kujutada läbi groteskse huumoriprisma, tehes palju niinimetatud paksu-poisi-nalju – kümneaastase Jojo paksukesed sõbrad võiksid täitsa vabalt olla „Uue paavsti” ülekaalulised ja amoraalsed kardinalid. Kolmandat Reichi ja Vatikani hoiavad toimimas lollid ja julmad tüübid, paksud räuskavad vormiriietuses blondiinid ja maaliliselt end hiigelsuurtest lõhnaõlipudelitest pritsivad kiimased vaimulikud. See ongi tegelikult kogu info, mille vaataja kätte saab, parimal juhul ka paar korda naerda. Loomulikult on mõlema filmi puhul kogu esteetiline pool aetud tipptasemele – Hitlerjugendi ilusad vormid pöörases suvelaagris kõlksuvad päris hästi kokku paksude meeste kuldristide- ja sõrmustega Sixtuse kabelis.

Nüüd võikski küsida, kas kõik ongi korras ja need ajaloolised esteetilised stiilid on loonud tavalised juhmardid. Inimene, kes raamatupoes rahuldub lõputu hulga vastupropagandateostega värdjalikust Hitlerist ning tema jubedatest naistest ja kurjadest lambakoertest, võib tõesti rahus koju minna ja veel õhtulgi pugistada väikest naeru meenutusest, kuidas mõni paksmagu (munk või laagripoiss) jalaga perse sai. Mõlemas filmis naerdakse ohtralt ka geimaailma üle. Ilmselt see on siis nüüd lubatud.

Sorrentino „Uus paavst” vastab ilmselt päris hästi sellele, mida eesti vaataja katoliiklikust kõrgmaailmast irooniliselt eeldab, ütleb Paavo Matsin. foto: kaader filmist

Malkovich päästab olukorra



Kuid „Uues paavstis” päästab nii kogu filmi kui ka selles kujutatud piinliku olukorra tõesti uus paavst, inglise aristokraat, keda mängib John Malkovich. Inglise kirjanduses on terve traditsioon, kus kujutatakse katoliiklastest aadlike suuri hingelisi läbielamisi, meenutame kasvõi Evelyn Waugh’ monumentaalset romaani „Tagasi Bridesheadi”, mida on mitu korda ka vähem või rohkem õnnestunult ekraniseeritud.