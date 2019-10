Vaba Lava loominguline meeskond lahkub koos Evestusega. Meos: Evestus oli ebakomptentne

"Minu uued, pikaaegse kultuuri- ja teatrivaldkonna kogemusega meeskonnaliikmed tegid oma lahkumisotsused vastavalt väljakujunenud olukorrale ning on loomulik, et ühiste eesmärkide ja arusaamade pinnalt liitununa tabas meid kõiki kriisiolukord."

Vaba Lava etenduskunstide platvorm on Eesti kultuuriruumis Evestuse sõnul vajalik, kuid selle ausa ja läbipaistva toimimise säilitamine on tekkinud olukorras seatud küsimärgi alla.

Evestus on viidanud, et teatriühenduse R.A.A.A.M juht Märt Meos on tegelenud jooksvalt Vaba Lava juhtimise vastutusalaga, sealjuures rahaliste kohustuste kokkuleppimise ja tegevussuundade korraldamisega, kuigi ei omanud vastavat pädevust peale oma lahkumist juhatusest selle aasta mai keskel.

Ka aprillis lõpetanud Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv on kinnitanud, et lahkus koos toonase sisutiimiga samadel põhjustel.

Meos: Evestus oli ebakompetentne

Vaba Lava uus juht Märt meos ütles kommentaaris EPL-ile, et Vabal Laval ei ole "loomingulist meeskonda". "Teatrivaldkonnas mõistetakse loomingulise meeskonna all reeglina lavastajat, kunstnikke ja truppi - neid ametikohti Vaba Lava koosseisus ei ole. Vaba Lava meeskonnast on loomingulise poolega enim seotud produtsent, Vaba Lava peaprodutsent on tegevjuht," sõnas Meos.