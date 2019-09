Vaba Lava loominguline meeskond lahkub koos Evestusega

"Minu uued, pikaaegse kultuuri- ja teatrivaldkonna kogemusega meeskonnaliikmed tegid oma lahkumisotsused vastavalt väljakujunenud olukorrale ning on loomulik, et ühiste eesmärkide ja arusaamade pinnalt liitununa tabas meid kõiki kriisiolukord."

Lahkumise oluliste põhjustena on Evestus välja toonud eelkõige küsitavused juhtimismudelis, mis viisid väliste sekkumisteni igapäevase töö planeerimisel, juhtimisotsuste vastuvõtmisel, rahaliste kohustuste korraldamise osas ja lisapingete tekitamises meeskonnale.

Vaba Lava etenduskunstide platvorm on Eesti kultuuriruumis Evestuse sõnul vajalik, kuid selle ausa ja läbipaistva toimimise säilitamine on tekkinud olukorras seatud küsimärgi alla.

Evestus on viidanud, et teatriühenduse R.A.A.A.M juht Märt Meos on tegelenud jooksvalt Vaba Lava juhtimise vastutusalaga, sealjuures rahaliste kohustuste kokkuleppimise ja tegevussuundade korraldamisega, kuigi ei omanud vastavat pädevust peale oma lahkumist juhatusest selle aasta mai keskel.