Vabakutselised on kriisis eriti haavatavad

Teatriliidu alaliitudest on olukorda jõudnud seni kõige üksikasjalikumalt uurida Eesti näitlejate liit. 19. märtsil saatis liit oma liikmetele küsimustiku, et aru saada, kuidas on eriolukord näitlejate teenistust mõjutanud. Paljud on kaotanud sissetulekutest märkimisväärse osa ja perspektiivi näitlejana tööd leida sisuliselt polegi.

Liidu esimees Tõnn Lamp nendib, et eriolukord puudutab kõiki näitlejaid. „Näitleja tööd pole võimalik teha kaugtööna. Proovis ja laval on hädavajalik inimkontakt. Selleta kaotab näitekunst mõtte,” sõnab ta. Olukord on karm: etendused on keelatud, uuslavastuste proovid, tele- ja filmivõtted on kas ära jäetud või edasi lükatud, kõvasti on vähenenud reklaamide lugemine ja dublaažitöö. „Sisuliselt pole praegu võimalik näitlejana töötada. Sama olukord on mujalgi maailmas. Ühtlasi on kadunud näitleja tööga seotud tööd: päeva- ja õhtujuhtimine, eraetendused, firmapeod ja muu,” toob Lamp esile.

„Isiklikult ma ei usu, et eriolukord 1. mail lõpeb. Vähemalt näitlejate jaoks mitte. Võimalik, et mingeid piiranguid leevendatakse, kuid kas see ka teatrietendusi puudutab? Ilmselt pelgab ka publik vähemalt mõnda aega teatrisse tulla,” nendib Lamp.