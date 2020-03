Vabamu kutsub ühiselt looma virtuaalnäitust “Ajalugu asjades”

Vabamu virtuaalnäitus “Ajalugu asjades” on kõikide kogumiskatsioonis osalejate ühisloome, mis annab huvilistele võimaluse tutvuda digitaalsel teel esmetega, mida muuseumis ei leidu või ei saa minna kohapeale vaatama. Näituse loomine saab alguse täna, 24. märtsil, Vabamu kodulehel ning see täieneb iga päevaga, mil muuseumile saadetakse uusi lugusid ja fotosid esmetest, mis räägivad lugusid küüditamisest ja Siberisse saadetud inimestest ning nende elusaatustest.

“Praeguses eriolukorras, kui veedame varasemast palju rohkem aega oma kodus, on hea hetk peatuda ja märgata, mis esemed meid ümbritsevad. Igapäevaelu kiirustamises ei pruugi olla aega, et mõelda oma vanaisale, kelle puhvet seisab meil elutoas, või vanatädile, kelle tikitud linik on voldituna kummutisahtlis,” rääkis Vabamu tegevdirektor Keiu Telve. “Kui vaadata praegust olukorda ja kui kuulata lugusid Siberis hakkama saamisest, üksteise toetamisest on just need lihtsad mõtted mälestustest, vanema, vanaisa juttudest meile olulised ning võivad pakkuda keerulisel päeval lootust ja eeskuju,” lisas Telve.