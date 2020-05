Vabamu taasavab uksed kahe uue ajutise näitusega

Põhinäitust täiendavad kaks uut ajutist näitust. Nii nagu nimi ka vihjab, näitus „Minu vabadus eriolukorras“ uurib, kuidas tunnetavad inimesed praegusel ajahetkel oma vabadusi ja kuidas on eriolukord nende elu muutnud. Koostöös publikuga valmival välknäitusel on igal külastajal võimalus jagada oma kogemusi, arvamusi ja mõtteid ning näitus valmib kõigi inimestega koostöös kohapeal.

Omamoodi tähenduslik on fotograaf Birgit Püve vabariigi 100. juubeliaastaks loodud fotonäitus „#kuidasmekestame“. Koostöös Avatud Eesti Fondi ja mitmete teiste organisatsioonidega sündinud fotonäitus uurib rahvastikumuutuste mõju inimese argielule, tuues publiku ette fotojäädvustused erinevatest Eesti paikadest, kus elanikkonna kahanemine on mõjutanud nende inimeste elu, kes on otsustanud jääda. Erinevalt majanduskriisist, mis puudutab inimesi vahetult ja kiiresti, jäävad sellised muutused sageli märkamatuks. Ehkki fotonäitus on jäädvustatud kriisieelsel ajal, on selle seos eriolukorra ajal välja kujunenud sotsiaalse distantseerumisega kummastaval kombel märkimisväärselt tuttav.

Vabamu juhi Keiu Telve sõnul on muuseumid praegu olulisemad kui kunagi varem. „Mind paelub, kuidas tänaseid sündmuseid on võimalik mõtestada ajaloolises kontekstis. Ehkki olud on kardinaalselt erinevad, räägime ka täna sellest, kuidas saame üha rohkem vabadust oma eludesse tagasi seoses eriolukorrast väljumisega,“ mõtiskles Telve. „Vabadus ei ole kunagi iseenesest mõistetav. Isegi mitte vabadus külastada näiteks muuseume,“ jätkas ta.

Lisaks püsinäitusele ja kahele uuele ajutisele näitusele on alates esmaspäevast, 11. maist avatud ka KGB vangikongid vanalinnas. Muuseum on uuendanud ka külastusaegasid – nüüdsest on võimalik näituseid külastada nii Vabamus kui ka KGB kongides nädala sees kl 14–19 ja nädalavahetustel kl 11–18.