Ega Eestiski asjad teisiti käi kui mujal maailmas: rikkad arvavad ikka, et vaesed on ise enda hädades süüdi, vaesed jällegi, et rikkad on nende viletsuse põhjustajad. Just seetõttu ei tundugi prantsuse väikekodanlust naeruvääristav ja ennast igavuseni täistoppinud ühiskonda pilkav „Vernon Subutex 1” nii väga kauge kui näiteks mõned Houllebecqi teosed.