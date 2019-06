Valitsus eraldas Nolani filmile tagasimakseks 5 miljonit eurot

„Kui meil tagasimaksesüsteemi ei oleks, siis välismaised filmitegijad ei tooks oma raha Eestisse, vaid valiksid mõne muu riigi, kus sellised toetussüsteemid on olemas. See on karm konkurents, kus võidujooksus Nolani filmile jäi üheks võitjaks Eesti. Kuna see on Eestile seni kõige suurema majandusliku mõjuga filmitootmine, on toetuskava ühekordne suurendamine kaugele tulevikku vaatav otsus. Tagasimaksearvestusse lähevad loomulikult ainult need kulud, mis on tehtud siinsetele partneritele, mujal resideerivate staaride ja muu personali kulud arvesse ei tule,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.