Valitsus lükkas Narva Vaba Lava rahaküsimuse arutelu taas edasi

Sel neljapäeval aga teemat taas päevakorda ei pandud ja Lukase sõnul jõuab Narva Vaba Lava rahastamise teema valitsuskabineti lauale järgmisel nädalal. "Meil arutelud on veel pooleli ja see küsimus leiab vastuse tõenäoliselt järgmisel nädalal," ütles kultuuriminister ERR-ile.

"Järgmisel nädalal arutelu toimub, kas see leiab lõpliku lahenduseni, millest mina eeldan, et me saame lähiaastatel ehitada vähemalt kahte suuremat kultuuriobjekti, see selgub järgmisel nädalal. Ma ei oska öelda, kas arutelu jõuab võiduka finišini järgmisel nädalal, aga taotlus selline on," ütles Lukas.