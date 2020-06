Filmi sisu saab lühidalt kokku võtta lausega: vanad lesbid tulevad kapist välja. Peategelased on Madeleine (Martine Chevallier) ja Nina (Barbara Sukowa), kes on suhtes olnud juba 20 aastat, ent seda kõik need aastad salajas hoidnud.

Madeleine ja Nina on oma elu korraldanud nii, et elavad peaaegu koos, aga mitte ilmarahva jaoks. Madeleine elab isiklikus korteris ja Nina teeb näo, et on tema naaber. Nende salaelu saab avalikuks dramaatiliste sündmuste käigus, mitte seetõttu, et Madeleine ja Nina oleksid otsustanud, et nüüd on õige aeg, ajanud selja sirgu ja toonud tõe uhkusega lagedale.



„Meie kaks”on psühholoogiline draama, mille peaosalised mängivad lesbilist armastajapaari suure õrnuse ja kirega. Film on väga füüsiline, lembestseene on rohkem kui üks (mis ei tähenda lesbiseksi kinolinal). Režissöör Filippo Meneghetti on osanud panna hapra teema äärmiselt elutruusse vormi ja selle elegantselt riietanud. Ka raskemad ja ängistavad kohad on siiski tulvil lootust ja armastust. Kindlasti ei ole tegemist rusuva filmiga, ehkki raskusi ületada tuleb armastajapaaril küll.