Vanalinna Rahva Raamat valiti maailma üheks parimaks raamatupoeks

Üle 100 aasta Tallinnas Saarineni majas tegutsenud Vanalinna Rahva Raamat läbis möödunud aastal uuenduskuuri. Renoveerimisprojekti lähteülesandeks oli luua ajastutruu raamatupood, mille lõpplahendus saaks oma koosluselt ja interjöörilt eriline ja pakuks kõneainet nii kõigi raamatusõprade kui ka valdkonna arvamusliidrite seas. „Ajal, mil üha suurem osa raamatuärist liigub kaubanduskeskustesse ja veebipoodi, on mul väga hea meel, et suutsime pika ajalooga raamatupoele Tallinna Vanalinna serval uue hingamise anda ja seda veel niivõrd positiivse vastukaja saatel!“ rääkis Rahva Raamatu turundusjuht Kersti Küla.

“Aasta raamatupoe“ auhinda annab välja London Book Fair koostöös raamatute hulgimüüja Gardnersiga viiendat korda. Korraldajate sõnul on auhinna eesmärgiks näidata, et tänapäevased raamatupoed ei ole mitte ainult uute raamatute tutvustamise kohad, vaid teadvustavad ka inimestele, et maailmas on juba olemas hästi palju raamatuid, mis väärivad lugemist.