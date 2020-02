Vanemuise uueks muusikajuhiks ja peadirigendiks saab Risto Joost

Vanemuise teater on läbi aegade tõestanud oma võimekust läbi eriilmeliste muusikalavastuste. Mitmekesisus ja uudsus on olulised märksõnad. Ooper on oluline! Ootan väga oma esimest kohtumist Vanemuise kollektiiviga.”

„Elu teatri ümber on pidevas muutumises ja nii peab ka juba 150 aastase traditsiooniga teater end vastavalt kohandama ja arendama. Paul Mägi juhtimisel on Vanemuise muusikateater jõudnud uuele tasemele, see on olnud suur südamega tehtud töö, mille eest oleme tänulikud. Loodud on tugev alus edasi liikumiseks ja võimaluste leidmiseks, et tuua žanri juurde uut publikut, tagada Vanemuise muusikateatri omanäolisus ja eristumine ning pakkuda nii tegijatele kui publikule kvaliteetseid lavastusi. Olen veendunud, et Risto Joosti käe all suudab teater teha veel uue arenguhüppe,“ sõnas Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar.