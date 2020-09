Kui valimisliit Isamaa võttis omal ajaks nimeks Isamaaliidu, siis kuuldavasti polevat see president Lennart Merile põrmugi meeldinud. Ehkki Meri suhtus Konstantin Pätsi pigem positiivselt, siis oli ta vastu, et tema endine erakond võtaks nime 1935. aastal Kaarel Eenpalu poolt loodud ainuerakonna järgi.

Tänase Isamaa erakonna genealoogia on paras puder, sest lisaks nimele otsiti ka aatelist eesti poliitikut, kellega oma erakonda siduda.