Värskes Akadeemias: kolmainujumal, retked Ingerimaale ja õpetajate suhtumine muutustesse

Sõnad ja tähendused

Juhani Yli-Vakkuri (tlk Henrik Sova) uurib, kui vabalt me saame sõnu seostada tähendustega. Intuitiivselt tundub olevat õige arbitraarsuse tees: kui on võimalik, et ühel sõnal on mingi tähendus, siis on ka ükskõik mis teise sõna puhul võimalik, et tal on seesama tähendus. Lihtsuse huvides võtab autor eelduseks, et sõnad on tähejadad. Nii näiteks eeldab ta, et sõna „koer“ on tähejada „K“-„O“-„E“-„R“, koosnedes selles järjestuses tähestiku 11., 15., 5. ja 18. tähest. Oluline on see, et sõnad asjassepuutuvas mõttes on keelemärgid, mille tähendus pole neile olemuslik, selles mõttes, et sõnal võinuks olla mõni muu tähendus, mis erineb sõna tegelikust tähendusest. Sel juhul paistab olevat täielik vabadus seostada tähejadasid soovitud tähendustega. Kui väljendame mõnda tähendust ühe tähejadaga ja otsustame sama tähendust väljendada mõne teise tähejadaga, siis mis saaks meid takistada? Vastus näib olevat, et „mitte miski“, ja kui see on õige vastus, siis on tähendus tõepoolest arbitraarne. Sellegipoolest väidab Yli-Vakkuri, et arbitraarsus on väär, sest tähenduse arbitraarsuse teesi formaliseering kõrgemat järku loogikas on vastuoluline. Ta näitab, et iga tähejada korral leidub defineeritav omadus, mida ta ei saa väljendada, ja nimetab seda tähejada antagonistlikuks omaduseks. Õigupoolest olevat tegemist uue jõuga: semantiline tõukumine. Kui mõnda tähejada tahetakse ühendada selle antagonistliku omadusega, siis see ei õnnestu, ükskõik kui kõvasti proovida, ja me saame tõestada, et see ei õnnestu. Semantiline tõukumine on erakordselt tugev jõud: see seab väljendatavusele piirangu, mis on jäigem kui valguse kiiruse seatud kiirusepiirang.