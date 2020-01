Värskes Akadeemias: laste psüühikahäired, õigeusu kiriku siseelu ning eestlaste rahvussümbolid

Mitmesugustes sotsiaalteaduse ja sotsiaalfilosoofia harudes on saanud tavaliseks väita, et üks või teine fenomen on sotsiaalselt konstrueeritud, ning samas neid väiteid ka kummutatakse. Arvamust millegi sotsiaalse konstrueerituse või mittekonstrueerituse kohta avaldatakse ka argistes, sageli ideoloogilise maiguga vestlustes ja väitlustes. Nähtuste sotsiaalsest konstrueeritusest räägitakse tänapäeval eri teoreetilistes kontekstides erinevates, sageli selgelt määratlemata tähendustes. Pigem on nüüdseks tegemist avara katusterminiga, millega eri kontekstides omistatakse asjadele oluliselt erinevaid omadusi. Ei ole ühte õiget määratlust, on erisugused määratlused, ning iga vaidlus teemal, kas „X on / ei ole sotsiaalselt konstrueeritud“ on seni ähmane ja lahendamatu, kuni pole selgesõnaliselt paika pandud, mida sotsiaalse konstrueerituse all parajasti mõeldakse. Riin Kõivu kirjutise eesmärgiks ongi laotada laiali erinevad võimalused, mida väitega „X on sotsiaalselt konstrueeritud“ silmas võidakse pidada. Autor lähtub sellest, kuidas on sotsiaalse konstrueerituse mõistet kasutatud ja eritletud meie kaasaegses analüütilise sotsiaalfilosoofia traditsioonis.

Õigeusu kiriku siseelu

Priit Rohtmets heidab valgust õigeusu kiriku siseelule. Ta keskendub uute õigeusukirikute tekkele, mis kannavad endas küll sajanditepikkuse õigeusukiriku pärimust, kuid on samas seotud mõne konkreetse riigi ja selles valitseva vaimulaadiga. Artiklist selgub, et viimase paari sajandi jooksul aset leidnud uute õigeusukirikute teke pole endaga kaasa toonud nendevahelist rahu ja teineteisemõistmist, vaid on suhted viinud kriisi lävele. Õigeusukirikus toimuv on tõestus sellest, et see on maailm, kus põrkuvad riikide, kohalike kogukondade ja kirikute huvid. Autor vaatleb lähemalt 2018. aastal sündinud Ukraina Õigeusu Kiriku arengut ja usulist olukorda Ukrainas ning ka teiste õigeusukirikute, eriti Vene Õigeusu Kiriku suhtumist Ukraina Õigeusu Kirikusse. Veel analüüsitakse Montenegro ja Makedoonia kirikute olukorda ja püüdlusi leida oma koht teiste õigeusukirikute seas. Lisaks Balkanile vaadeldakse artiklis ka õigeusu olukorda Lääne-Euroopas. Õigeusk on nendes riikides, kus see on rahvuslikuks usuks, oluliseks rahvuspoliitiliseks teguriks, millele toetudes on võimalik inimesi ärgitada, et tuua poliitilised vastasseisud ka kirikusse. See on muutnud olukorra õigeusukirikus hapraks: kirikukord ja ajaloolised tavad on konfliktis poliitiliste ambitsioonidega. Kaalukauss kaldub üha enam viimaste poole. Selle puhul mängib keskset rolli kirikute suurus ja kirikupoliitika ning kirikute kasutamine siseriiklikus ja rahvusvahelises poliitilises elus.

1959. aastal kirjutatud essees (tlk Jaan Lahe) käsitleb Paul Tillich usuliste sümbolite tõlgendamist ja mõistmist. Need probleemid on aktuaalsed ka tänapäeval. Võttes kokku „usuliste sümbolite tõe“ olemust, selgitab ta muu hulgas, et religioon on ambivalentne ja iga usuline sümbol võib demoniseeruda (ebajumalaks muutuda). Selle võib ülendada viimselt kehtivaks, kuigi ükski religioosne õpetuslause ega religioosne kultus ei ole viimselt kehtiv. Üksnes tingimatu ise on viimselt kehtiv. Kui kristlus pretendeerib sümbolites peituvale tõele, mis ületab iga teist tõde, siis leiab ta selle risti sümbolis, Kristuse ristis. Tema, kelles kehastub jumaliku kohalolu täius, ohverdab ennast, selleks et mitte saada ebajumalaks, üheks jumalaks Jumala kõrval, pooljumalaks, kelleks ta jüngrid ta meelsasti teinud oleksid. Seepärast on otsustavaks tekstiks Markuse evangeeliumis ja võib-olla terves Uues Testamendis lugu, milles Jeesus Peetruse pakutud nime „Kristus“ ainult sel tingimusel tunnustab, et ta Jeruusalemma läheb ning seal kannatama ja surema peab. See tähendab, et ta eitab omaenda ebajumalikustamist. See on kriteerium kõigi sümbolite jaoks ning see on kriteerium, millele peaks alluma iga kristlik kirik.