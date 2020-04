VAT Teatri ballett "Aadam ja Eeva" jõuab veebi

Aadama ja Eeva lugu on üks kuulsamaid inimese loomise müüte: Jumal loob mehe ja kingib talle ideaalse kodu. Peagi mõistab Jumal, et mehel ei ole üksi hea olla ja meisterdab talle naise - ning neil ongi koos hea olla. Nende õnnis elu võiks lõputult kestma jääda, kuid nad astuvad üle ainsast keelust - maitsta teadmiste puu vilju. Nii sünnib maailma patt ja Jumal on sunnitud mehe ning naise paradiisist välja ajama.