Veneetsia arhitektuuribiennaali ning ka Eesti näituse avamine lükkub koroonaviiruse tõttu maist augustisse

XVII Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsioon „Väärikas kahanemine“ keskendub kahanevate linnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Autorite Jiri Tintera, Kalle Vellevoogi, Garri Raagmaa, Martin Pedaniku ja Paulina Pähni sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kohatunnetuse ning -identiteedi tugevdamisele. Eesti ekspositsiooni sõnum on, et kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid väga palju ära teha.