VIDEO | Vaata videotuuri Patarei vangla näitusealal "Kommunism on vangla"

"Praegune näitus on peaproov tulevase muuseumi püsinäituse väljatöötamiseks ja erinevate lahenduste katsetamiseks selles keerukas ajaloolises hoones. Esimene hooaeg andis selgema pildi, mida külastajad selles teemavaldkonnas näha soovivad ning kuidas see tehniliselt võimalikuks teha. Järgmiseks hooajaks täiendame olemasolevat näitust, kuid kindlasti on tulemas rida erinevaid teema-näituseid nii meilt kui mujalt. Arendustöös peame eriti silmas rahvusvahelist publikut, sest kommunismi ajalugu on kogu maailmas alakäsitletud. Põhisõnum külastajatelt oligi: te peate sellest rohkem rääkima," sõnas Andreller.