VIDEOD | Jaapani arhitektid pakkusid Patarei vangla alale põnevaid lahendusi

Praegu on käimas Riigi Kinnisvara korraldatud enampakkumine kogu Patarei alale. Kui see on edukas, siis uus eraomanik võib selguda juba järgmise aasta alguses. Müügitingimuseks on muuhulgas see, et Patarei idatiiba tuleb muuseum, mille ruume uus omanik peab selleks otstarbeks välja rentima. Käesolevale konkursile laekunud tööd on ideed, kuidas Patarei ala arendada, mis räägivad rahvusvahelisest huvist hoone tuleviku ja mineviku vastu. Ent konkursiga ei kaasne praegu ühtegi lepingut ega ehitusprojekti.