Viljandi kultuuriakadeemia uueks direktoriks valiti Juko-Mart Kõlar

Direktoriks valitud Juko-Mart Kõlar on kogenud juht muusika- ja kultuurivaldkonnas. Viljandi kultuuriakadeemia senise töötajana on ta väga hästi kursis VKA positsiooni ja probleemidega. Kõlar soovib uue direktorina edasi arendada kultuuriakadeemia keskseid teemasid: pärimuskultuuri, loomeettevõtlust ning koostööd Viljandimaa asutuste ja inimestega, ning tal on selleks ka mitu innovaatilist ideed. Tema visioon VKA tulevikust on põhjalik ja julge.