Villem Raami stipendiumi pälvis Merike Kurisoo

30. mail tähistab Eesti kultuuriavalikkus kunstiajaloo suurkuju Villem Raami 110. sünniaastapäeva. Alates 2000. aastast on iga viie aasta tagant just mai lõpus selgunud järjekordne Villem Raami stipendiumi saaja, kelleks tänavu on filosoofiadoktor Merike Kurisoo.