„Jääpüük” räägib imedest ja neisse uskumisest. Kas teie usute imedesse?

Maailma ja olemise üle imestada ja imetleda saab juhul, kui maailm ongi sinu jaoks ime. Mina olen saanud nii vanaks, et ma jälle usun. Vahepeal juhtus minuga nii nagu paljudega siin ilmas, et inimene hakkab targaks õppima ja õpitud tarkuse taha kaovad imed ära. Kuni ta on saanud nii targaks, et ei tahagi enam kogu maailma ära seletada. Siis tulevad imed tagasi.