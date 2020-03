Võib öelda, et Suviste võit on strateegiline valik, sest niisugune estraad läheb suurema tõenäosusega peale laiemale massile kui Aneti ja Fredi mahe džäss. Näib, et eestlased, hoolimata suurest eurovisiooni kirumisest, siiski soovivad võistlust võita.Siin on erandkorras selline armastuslugu, mis ei räägigi mitte õnnetust, vaid hoopis tiivustavast ja helgest armastusest. Niisugust sõnumit pole maailmas kunagi liiga vähe. Suviste peab kindlasti oma loo esitust veel lihvima, et tihedad sõnad selgelt eristuksid, ka lavakostüüm tuleb valida palju edevam, aga igal juhul võib loota, et Eestile ta oma looga häbi ei tee ja tüüpilisele europublikule peaks lugu meeldima küll.