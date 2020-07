Võsu Rannaklubi portaalile on plaanis paigaldada Georg Otsa bareljeef

Bareljeef on tehtud skulptor Erika Haggi poolt laevale Georg Ots. Selle kipskoopia on Ajaloomuuseumis. Kuna museaali ei tohtinud koopia tegemiseks liigutada, siis tehti 3D fail ning sellest tehakse 3D print, millest omakorda tehakse pronksivalu.

MTÜ Looduskaitse on korraldanud Georg Otsa suviseid mälestuskontserte Võsul alates 2014 aastast. Kontserdid osutusid populaarseteks ning leidsid toetust ka Vihula ja Haljala vallalt. Eesti üks kuulsamaid inimesi ja lauljaid Georg Ots suvitas Võsul juba 50-ndatel aastatel, algul peatudes puhkekodu majas, hiljem kingiti talle krunt ning ta ehitas suvila, mis on olnud ja on puhkajatele Võsu üheks vaatamisväärsuseks.

70-ndatel aastatel tegi skulptor Erika Haggi bareljeefi Georg Otsast, mis pandi üles laevale Georg Ots. Kahjuks seda Eestile kuulsust toonud laeva enam pole. Kuna tegemist on kauni kunstiteosega, siis on MTÜ Looduskaitsel tekkinud idee teha sellest uus pronkskoopia ning asetada see Võsu Rannahoone portaalile, mälestuseks kuulsale lauljale. Oma nõusoleku on andnud Erika Haggi pärijad.