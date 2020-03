XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid on valitud

XIII noorte laulupeo peadirigent on Pärt Uusberg ja tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman. Nii otsustasid äsja lõppenud avalikule konkursile laekunud töid vaaginud komisjonid.

XX tantsupidu "Minu arm" Foto: Julia Vakina, Õhtuleht

Tantsupeo ekspertkomisjoni esimehe, Margus Toomla sõnul pälvis Agne Kurrikoff-Herman komisjoni üksmeelse usalduse tänu oma silmnähtavalt optimistlikule hoiakule kanda peo lavastaja vastutust. “Agne pakutud ideed puudutavad hinge ning loovad põnevaid lahendusi lavastuse kujunemisel,” selgitab Toomla ning lisab: “Agne on oma ettevõtmistes üdini positiivne ja just noortepeol on ta kahtlemata särava isiksusena eeskujuks paljudele väikestele tantsijatele, keda tema naer ja rõõm kindlasti innustavad ja inspireerivad.”

Nii Jürgenson kui ka Toomla kinnitavad, et otsuse langetamine oli mõlemale komisjonile keeruline, kuna konkursile esitatud tööd olid väga erinevad ja samas väga sisukad. Suurt rõõmu valmistasid osalejate säravad ideed ning töödest peegelduv soov seda ligi kuuekümne aasta pikkust traditsiooni väärikalt jätkata ning noortepeole omaselt julgelt edasi arendada.

Pärt Uusberg on 1986. aastal sündinud helilooja ja dirigent, kelle helilooming on laialt tuntust kogunud nii Eestis kui ka välismaal. Mitmed tema teosed on kõlanud varasemate laulupidude repertuaaris, millest eriti armastatuks sai 2019. aastal juubelipeol Uusbergi enda dirigeerimisel kõlanud laulupeokantaat “Igaviku tuules”. Märkimisväärsed on Pärt Uusbergi muusikalised saavutused dirigendina kammerkooriga ”Head ööd vend”, mida ta juhatab alates 2008. aastast. 2019. aasta oktoobris võitis Pärt Uusberg VII Eesti noorte koorijuhtide konkursi.

Agne Kurrikoff-Herman on alates Viljandi Kultuurikolledži lõpetamisest 1997. aastal teinud huvijuhi ja tantsuõpetajana pidevalt tööd laste ja noortega. 20 aastat on ta tegutsenud tantsuansambli Sõprus laste- ja naisrühmade juhendajana. Alates 2000. aastast on ta tansuõpetaja Viimsi Keskkoolis ning 2006. aastast tantsuõpetaja Gustav Adolfi gümnaasiumis. Agne Kurrikoff-Herman on olnud erinevate laste- ja naisrühmade liigijuhina tantsupidude kunstiliste toimkondade liige viimased kümme aastat. Andeka tantsuloojana on mitmed tema loodud tantsud jõudnud ka Kalevi staadioni tantsumurule.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 1.–3. juulil 2022. aastal Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.