XXVII Viljandi pärimusmuusika festival on hoos. Teise päeva galerii

“Hea loo” teemale kohaselt on reedeses programmis mitmeid kontserte, kus saab head jutuvestmisoskust nautida - näiteks Piret Päär ja Rahvapillimehed, Indrek Koff ja Katariin Raska, Drukmo Gyal Dakini (Tiibet). Õhtul astub üles ka ansambel Curly Strings koos April Verchiga Kanadast ehk The Heritage Project.

Ilmaennustus eelolevateks festivalipäevadeks ütleb, et tulemas on palavad ja päikselised päevad. Sellega seoses tuletavad korraldajad külastajatele meelde, et muusika nautimiseks on oluline hoolitseda enda ja oma lähedaste tervise eest tavapäraste vahenditega nagu peakate ja piisav vee joomine. Kraanivett saab ammutada festivalialal ja linnas asuvatest joogiveepunktidest.