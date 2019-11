15-aastane koolipoiss pani kokku 13-aastaste Eesti tüdrukute alastipiltide kogu

Ühel külmal veebruaripäeval peab politsei kahtlustatavana kinni 15-aastase Martini. Temalt võetakse uurimiseks ära telefon ja tema kodu otsitakse läbi, kaasa viiakse arvutid ja andmekandjad. Politsei ja prokuratuur kahtlustavad, et mehehakatis tegeleb millegi ääretult küünilisega – 13-aastastelt koolitüdrukutelt alastifotode väljameelitamise ja isegi väljapressimisega.

On viiteid, et poisil võib olla juba päris suur kogu 13-aastaste Eesti tüdrukute alastifotosid. Ja et ta on hakanud ilma igasuguste süümepiinadeta – lausa mõnuga – neid fotosid, nii enda kui ka ohvrite sõprade-tuttavate seas levitama. See kõik kokku tähendaks mitme paragrahvi järgi kvalifitseeritavaid kuritegusid, millest raskeim paragrahv võib teoreetiliselt kaasa tuua isegi kümneaastase vangistuse.