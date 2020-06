Vabakutseline toidufotograaf ja -stilist Kaare Sova (38) armastas juba väiksena maal vanaemale seltsiks olla, kui too koort, võid ja kohupiima tegi või sülti keetis. „See oli nii põnev! Muidugi tekkis mul huvi ka ise katsetada, aga oma esimesed road tegin salaja. Näppasin köögikapist kuivaineid ja segasin need veega kokku. Erilist maitseelamust see puder mulle ei pakkunud, nii et tavaliselt peitsin oma „toidud” maja taha kartulivagude vahele. Teine vanaema oli suur küpsetaja ja õpetas mulle kaneelisaiade tegemist. Hiljem julgesin juba ise tervele perele Ida Savi koogiraamatu järgi kaerahelbepätsikesi ja magusaid vahvleid teha.”

Pedagoogikaülikoolis andragoogikat õppides sai Kaare aru, et on üdini praktiline inimene ega suuda mitu aastat järjest kuiva teooriat tuupida. Pärast ülikooli pooleli jätmist töötas ta aastaid Rademari spordipoes. „Teenindamine on mulle väga hingelähedane ja sobib minu isikuomadustega. Tahtsin sellesse rohkem süveneda ja alustasin õpinguid Mainori majanduskoolis teenindusjuhtimise erialal. Tõeline nauding on õppida, kui sul on töökogemus ja saad täpselt aru, millest jutt käib!” räägib Kaare.

Oma toidublogi („Koopatibi küpsetab…”, hiljem „Virk vispel”) pidamist alustas Kaare juba 2009. aastal, kui blogimine oli väga popp. „Nami-Nami retseptikogus toimusid igakuised temaatilised kooskokkamised, kus inimesed jagasid pilte enda tehtud toitudest. Mulle jäi aga ainult foto jagamisest väheks, tahtsin kogu komplekti – foto, retsept ja kirjeldus, mida teinekord teistmoodi teha. Blogimise käigus avastasin endas nii suure küpsetaja, et läksin Tartu kutsehariduskeskusesse kondiitriks õppima.”