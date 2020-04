Ainar Ruussaar: ma pole kunagi näinud kedagi nii väetit ja lootusetut, nagu oli see kolmeaastane nartsudes laps

Eesti linnade inimtühjad tänavad mõjuvad viirastuslikena, ent ometi on majade aknad kevadõhule paotatud ja sealt kiikavad inimesed ilmutavad elu. Ühel imelisel õhtul kaikus Tallinna vanalinna teise korruse aknast üle kvartali võimas džässivokaal, justkui tõendamaks, et viirastusi pole olemas ja viirus on võimalik seljatada. Paraku on maailmas linnu, mille tühjade tänavate äärsetes majades ei ole enam inimesi ega ka elu. Põhjuseks mitte viirus, vaid kurjus ja lollus.