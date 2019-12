Apteegireform liigub täie hooga kraavi poole

1. aprillist jõustub apteegireform, mis peaks andma omandi ja võimu apteekide üle proviisoritele. Ent reform on olnud algusest peale väga vastuoluline ja riigikogus arutatakse intensiivselt, mida edasi teha.

Eesti Päevalehe kätte jõudis eile üks eelnõu mustand, mis tühistaks reformi täielikult. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi (KE) sõnul on see aga üks mitmest riigikogus liikuvast mustandist ja praegu ei saa öelda, et just see versioon antakse koalitsioonierakondade nimel sisse.

Mure on selles, et kuna suurem osa apteeke ei kuulu praegu proviisoritele, ähvardab neid aprillist kinnipanek. Samuti ähvardavad apteekide omanikud riiki suurte kahjunõuetega. Benu apteegikett kuulub suurele Saksa ravimimüüjale Phoenix Pharma SE. Novembri alguses saatis selle juhatuse liige Stefan Herfeld Mölderile, välisminister Urmas Reinsalule ja sotsiaalminister Tanel Kiigele kirja. Selles väljendas ta reformi pärast muret, hoiatas, et ravimite kättesaadavus pärast 2020. aasta 1. aprilli halveneb, ja teatas, et kui apteegid ikkagi sundvõõrandatakse, saab firma Eesti riigile kahjunõude esitada.