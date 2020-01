"Nägime suitsu ja tuld, olenemata, millisest küljest tulime,” – nii kirjeldas Austraaliat 18. sajandi Briti maadeavastaja James Cook, üks esimesi eurooplasi saarel. Austraallased on lõõmavate tulekahjudega külg külje kõrval elanud juba aastatuhandeid.

Inimesed pole ainsad, kes on leekidega harjunud. Piirkonna mõned taimed – eukalüptid ja banksiad – on koguni niimoodi arenenud, et paljunevad tulekahjude abil.

Ent praegu Austraaliat laastavad tulekahjud ei ole normaalsed. Põlenud oleks nagu kogu Eesti pindala ning suur tükk Põhja-Lätist!

Kuidas need tulekahjud tekivad? Kuidas kogevad muutusi omal nahal Austraalia eestlased? Millised on tänavuste põlengute traagilisemad hetked ja kurvemad sündmused, vaata Eesti Päevalehe suurest loost!