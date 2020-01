Ma ei peaks seda lugu kirjutama, sest selliseid on kirjutatud kümneid, kui mitte rohkemgi. Ma ei peaks sellest rääkima, sest see tundub loogikavastane. Ja ma ei peaks sellele üldse tähelepanu juhtima, sest minu mõistus ütleb, et selle asja oleks juba ammu saanud nende kümnete lugudeta korda teha.