„Tõde ja õigus” on oluline film. Tanel Toomi esimene täispikk mängufilm mitte ainult ei purustanud Eestis kõiki vaatajarekordeid, vaid oli ka täiesti objektiivselt meistriteos. Otse loomulikult saadeti ta püüdma parima võõrkeelse filmi (nüüd parim rahvusvaheline film) Oscarit. Nominatsioonid kuulutatakse välja 13. jaanuaril ja võitjad 9. veebruaril.

Millised on „Tõe ja õiguse” šansid võita Ameerika filmiakadeemia välja antav kuldmehike? Tuua koju see nii ihaldusväärne auhind, millele on Eestist seni kõige lähemale saanud vaid „Mandariinid” 2015. aastal? Toona jäime mäletatavasti Oscarita, kuna konkurentide seas oli ka Paweł Pawlikowski film „Ida”.