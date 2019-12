Bangkokis on ühendatud kõik, mida ühelt suurlinnareisilt ihata oskad – igale maitsele ja rahakotile. On kõrged pilvelõhkujad ja ülipeened Michelini tärni restoranid, glamuursetest katusebaaridest avanevad supervaated tuledes linnale ja Chao Praya jõele, kus laevaliiklus ei peatu hetkekski. On vana Bangkok oma hingematvalt ilusate templite ja ehedate tänavamaitsetega, rääkimata kaugelt üle südaöö avatud ööturgudest ja hommikuni pidutsevatest ööbaaridest. Mida Bangkokis ei ole, on rand.

Selle asemel on linna poolitav jõgi ja enamik asju aetakse just jõetranspordiga. Sadu praame, laevu ja paate sõidab lakkamatult edasi-tagasi. Kui ühest oled maha jäänud, tuleb hiljemalt viie minuti pärast uus, mis toimetab su soovitud kohta. Armastatud puhkusepiirkondadest eristab Bangkokki ka see, et päike paistab läbi vine, mille on tinginud linna üsna suur saastatus. Lohutuseks võin öelda, et ka vines päike küpsetab hästi, nii et tark on peatuda basseini ja päevitusalaga hotellis.