Berliinis toimunud mõrv viis Saksa-Vene suhted madalseisu

Augustis Berliinis tapetud Zelimhan Hangošvili juhtum halvendab Saksamaa ja Venemaa suhteid, nii et seda võrreldakse juba Salisbury keemiarünnakule järgnenud skandaaliga. Üleeile teatas riigi peaprokurör, et föderaalprokuratuur võtab mõrvajuhtumi uurimise üle. Sellega kinnitati viimaks ametlikult, et uurijate hinnangul polnud tegu tavalise, vaid riiklikult mahitatud kuriteoga. Uuriti ka versioone, et Hangošvili surm oli seotud terrorismi või organiseeritud kuritegevusega, ent neile kinnitust ei leitud. Reaktsioonina teatas Saksa valitsus kahe Vene diplomaadi väljasaatmisest ja kordas nõudmist, et Vene valitsus uurimisega koostööd teeks. Üleeile NATO kohtumisel pressikonverentsi andnud kantsler Angela Merkel lubas küsimuse võtta jutuks ka järgmisel nädalal, mil ta kohtub Ukraina rahukõneluste raames Vene presidendi Vladimir Putiniga