Edgar Savisaar: saatsin ärevate aegade tõttu naise ja tütre Lahemaale peitu

23. august 1989. 36-aastane muusik Urmas Alender viib Rootsi politseisse taotluse poliitilise asüüli saamiseks, tuues põhjuseks moodsa rokkmuusika viljelejate tagakiusamise Nõukogude Liidus.

39-aastane ENSV ministrite nõukogu esimehe asetäitja, Rahvarinde juht Edgar Savisaar ärkab oma Lasnamäe korteris varavalges ja sööb tugeva hommikusöögi, sest ees ootab pikk ja pingeline päev. Õhtustes uudistes räägib sellest terve maailm.

21-aastane selle loo autor lõpetab päevatöö Eesti üliõpilaste ehitusmaleva Arujaagu rühmas Viljandimaal ning astub sovhoosibussi, et sõita Viljandi lähedale võtma osa pikast inimketist. Teedel on tossavad lassbussid ja seismiseks vaba kohta otsivad rahvamassid. Inimesed on võtnud kaasa transistorraadiod, kust kuulatakse isamaalisi kõnesid. Pea kohal tiirutab helikopter – mõned lehvitavad, paljud pühivad pisaraid. Hoitakse tugevasti üksteisel kätest kinni. Mällu sööbib erakordselt liigutav eluhetk.

30 aastat hiljem valitseb Hundisilmal vaikus. Ainult ritsikad siristavad ja perekoer Rex haigutab häälekalt.