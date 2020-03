„Mu meilikast oli juba järgmisel päeval esinemispakkumisi täis ja telefon punane!” meenutab Anett (26) Eesti Laulu tänavuse finaali järgset suurt elevust. Ta tunnistab, et oli lausa rabatud, kui nägi, millist välkkiiret mõju avaldas tema ja lavapartner Fredi esinemine finaalis. „Aga tegelikult oli kõik ikkagi väga äge!” naerab lauljatar. Sest just sellise edu nimel oli ta kaua vaeva näinud, alates ajast, mil esines koos indie-bändiga Wilhelm kuus–seitse aastat tagasi.

Praeguseks koroonaviiruse eest maakoju pakku läinud Anett tunnebki pärast sellist kõrghetke puudust laval olemisest. Eesti Laulul esinemine ongi jäänud seni tema viimaseks kontserdiks, kuna praegune ärev olukord on vähemalt suveni esinemisplaanidele kriipsu peale tõmmanud. „Aga see on muusika kirjutamise ja harjutamise mõttes väga sobiv aeg. Saab igasuguste kõrvaliste segajateta loomingule keskenduda. Esimese karantiininädala pühendasin sellele, et minu aprilli alguses ilmuv videosingel „Get By” saaks viimase lihvi ja kõik oleks valmis,” räägib Anett.