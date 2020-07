ETV suvine mälumängusaade „Eesti mäng” on õigupoolest nii lihtne, et selle fenomeni lahata on omajagu keerukas. Võit oleneb pigem täringukeerutamise õnnest kui akadeemilistest teadmistest. Meessaatejuht viskab kohati kahemõttelist nalja (ei midagi traagilist siiski) ja naissaatejuht tõstab nuppe punktist A punkti B.

Ent küsimused on toredad (koostaja Tiit Naarits) ning kuuma ilma ja vähenenud kriitikameelega vaatamiseks sobib saade igati. Mõistagi on vaatajale atraktiivsed ka kuulsad osalejad. Samuti on mõnus erinevalt tuntud mängijast (kohati) vastust teada. Küllap näitab saade ka Eesti inimeste üldist mälumänguarmastust, mille juured ulatuvad kaugele. „Mnemoturniir” algas ju juba 1967. aastal.