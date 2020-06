Eesti riik hoiab täiesti salajas välisluureameti töötajate ja kapo kaastöötajate nimesid. Aga mida veel?

1991. aasta sügisel istusin noore reporterina peaminister Edgar Savisaare kabineti ooteruumis – mu intervjuupalvele oli vastatud. Savisaare sekretär läks eemale, et mulle lahustuvat kohvi serveerida. Tema laua all prügikastis olid kirjutusmasina kopeerimislehed. Kallasin need oma kotti, lugesin lehtedele jälje jätnud sõnu hiljem tagurpidi, aga riigisaladust ei tuvastanud.