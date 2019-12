Eesti sai olümpiapronksi võrra rikkamaks. Kas kadus viimane valge laik meie spordiajaloos?

Spordiajaloo uurimine võib pakkuda ootamatuid leide isegi põhjalikult läbi hekseldatud materjali seast. Hiljuti aga andis mu sõber, tuntud spordimälumängur Urmas Oljum vihje, et üks Eestist pärit 1912. aasta OM-i medalivõitja on spordiajaloolastel kahe silma vahele jäänud. Jah, see on tõesti nii.