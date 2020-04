„Kui mask hoiab ära näo katsumise, ning hoiab mingilgi määral ära piiskade levimist, on see juba parem kui mitte midagi. Paljuski on tal alateadlikult distsiplineeriv mõju – tunnetad, et olukord pole tavapärane, hoiad avalikes kohtades liikudes distantsi,” ütleb moelooja Lilli Jahilo. „Maski tuleb kanda korrektselt ja pärast igat kandmist desinfitseerida. Uus harjumus on, et õhtuti, kui teed teen, keedan teises kopsikus ka kantud maskid läbi. Mõneti jääb see mask suveniirina meenutama seda erilist aega, milles praegu elame.”