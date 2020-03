„Tere, hea köögisõber! Käes on sügis ja letšo on väga maitsev hoidis. Kaubanduses ta mulle ei meeldi, aga kodus saab teha väga head tomati-paprikaletšot. Oma aiast olen ma võtnud 4 kg tomateid. Poolteist kilogrammi punast paprikat, poolteist valget, heledat paprikat – selle ma ostsin kaubandusest, kuna kasvuhoones ei kasva nii hästi.”

Nii algab Harjumaal Laitses elava Arvo Kassini (76) üks popimaid videoid, mis õpetab, kuidas lihtsate vahenditega panna talvekuudeks purki maitsev letšo. 2017. aasta augustis postitatud videol on Facebookis ligi 50 000 vaatamist ja Arvo kokandusteemalist lehekülge Igast Nurgast jälgib üle 13 000 fänni. Arvo Kassini nimelisel YouTube’i kanalil, mille tutvustus hüüab tabavalt „Huvitav elu pensionieas!”, on üle 2000 jälgija.

Laitse praeguse suurima staari leidmine ei ole üldse nii lihtne kui arvata võiks. Hollywoodi tähed saavad sellisest privaatsusest ainult unistada. Google Maps siin ei aita ja sõita tuleb vanakooli ehk suure-puu-juurest-vasakule-ja-väikse-puu-juurest-paremale-stiilis.

„Sõidate mööda teed edasi ja siis näete vasakul pool väljas kolme hobust. Pärast neid keerate ära,” juhendab Arvo. Lõõbime autorooli keerava fotograafiga omakeskis, et kust küllakutsuja teab, et õues tol momendil just täpselt kolm hobust on. Aga kui õige arv suksusid teeperve tagant paistma hakkab, saab selgeks, et juhistest tuleb kindlalt kinni pidada, muidu me pärale ei jõua.

Pärast seda, kui oleme kaks ja pool korda ära eksinud ning Arvo „linnainimesi” õpetussõnade ebatäpse järgimise eest muheda leebusega noominud on, võtab ta meid oma maja ees avala naeratusega vastu. Majavalvur Bella nuusutab külalised üle ja Youtube’ist juba armsaks saanud köögis tervitab meid Arvo abikaasa Õie.