Kaasaja Eesti riigi spioonielu katab mõistetavalt saladuseloor ning me ei kuule just väga tihti välis-või kodumaal luuretööd tegevatest eestlastest. „On inimesi, kes on Venemaal luuramise eest süüdi mõistetud ja on inimesi, kes on välja vahetatud,” ütleb Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse (RKK) teadur ja ajaloolane Ivo Juurvee.