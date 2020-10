Hakkasin muusikast huvituma nii tõsiselt, et palusin emal trummid osta ja hakkasin garaažis harjutama. Meil oli vana, sissehelistamisega internetiga arvuti ja naabril programm Music Time. Siis hakkasingi muusikat üles tähendama, kuulasin 1930-ndate ja 1940-ndate bigbände, proovides selle programmiga iga noodi kirja panna. Noorena on ju vaba aega palju ja ma tõesti armastan muusikat, olen alati armastanud.

Su vanemad kuulasid samuti muusikat – ja mitte ainult džässi?

Jah, kuulati paljusid erinevaid stiile, ka funk’i ja souli, sest mu vanemad kasvasid 1970-ndatel. Nädalavahetustel tegi mu isa majapidamistöid: niitis muru, pesi autosid, koristas. Hiljem tulid naabrid meile külla, olid joogid ja grillimine, naised mängisid kaarte, lapsed jooksid ringi.

Aga Inglewoodi linnaosa oli ohtlik kant. Gängid, narkootikumid – lapsena on see eriti raske... Kord vihisesid isegi kuulid läbi maja ja pärast seda ütles ema, et peame ära kolima.